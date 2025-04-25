«Фиолетовая» ветка метро Москвы вводится в график после сбоя

Движение на Таганско-Краснопресненской линии московского метро вводится в график. Ранее на «фиолетовой» ветке временно увеличивали интервалы движения составов из-за попавшего на пути предмета, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Информации о том, какой именно предмет попал на пути, пока не приводилось. Сведений о наличии пострадавших также не поступало.

Утром на станциях «желтой» ветки метро Москвы также отключался свет. Перебой произошел на «Марксистской» и «Третьяковской».

После этого в Дептрансе заявляли, что на «Третьяковской» на короткое время снижался уровень освещенности и останавливались эскалаторы.