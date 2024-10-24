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ФАС выявила картельный сговор на сумму 14,9 млрд руб на торгах по ремонту дорог

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила картельный сговор на 14,9 млрд рублей. Нарушения обнаружили на торгах по капитальному ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях, сообщает пресс-служба ФАС.

Возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении компаний «Спецдортехника» и «СМУ-90». Их подозревают в сговоре для поддержания цен на торгах.

Часть торгов проходила по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги». Компаниям грозят оборотные штрафы, если их вина будет доказана.

Ранее ФАС провела исследование, по результатам которого выявила высокую наценку на хлеб в торговых сетях. Наценки на хлеб были проанализированы в сетях «Пятерочка», «Перекресток», «Магнит», «Дикси».