Эксперты рассказали, что необходимо делать после покупки авто с пробегом

После заключения договора важно оперативно выполнить необходимые действия, чтобы машина была полностью готова к использованию. Правильные шаги в первые дни позволят избежать штрафов, повысят безопасность и обеспечат долгий срок службы авто. Специалисты «Авито Авто» составили четкий план, помогающий понять, что нужно сделать сразу после приобретения, чтобы ездить с уверенностью и комфортом.

Полис ОСАГО

Сразу после подписания договора купли-продажи (ДКП) необходимо оформить полис ОСАГО — без него управлять автомобилем нельзя.

Страховку можно приобрести онлайн или в офисе страховой компании. Потребуются: ДКП, паспорт владельца, паспорт транспортного средства (ПТС), водительские удостоверения всех, кто будет включен в полис.

В рамках льготного ОСАГО предусмотрены специальные коэффициенты и скидки, снижающие стоимость для отдельных категорий водителей. Например, действует скидка за безаварийную езду (КБМ), которая может уменьшить цену на 5–54% в зависимости от стажа без аварий. Также до конца года есть возможность компенсировать расходы на страховку — например, при бронировании авто в некоторых регионах через сервис «Селект» от надежных партнеров платформы.

Полис начинает действовать с выбранной даты, обычно с момента оформления. Электронную версию можно хранить в телефоне, распечатка необязательна.

Техосмотр

Для регистрации в ГИБДД автомобиля старше четырех лет требуется действующая диагностическая карта. Она подтверждает, что транспортное средство прошло техосмотр и безопасно.

Если карты нет или ее срок истек, нужно пройти техосмотр. Это можно сделать в любом аккредитованном пункте — их адреса есть на сайте Российского союза автостраховщиков. При себе нужны: паспорт РФ, ПТС или свидетельство о регистрации (СТС) от прежнего владельца, а также исправный автомобиль.

При выявлении недостатков их необходимо устранить и пройти проверку повторно. После успешного осмотра будет выдана диагностическая карта, а ее данные автоматически попадут в единую систему ЕАИСТО.

Регистрация в ГИБДД

У нового владельца есть 10 дней, чтобы поставить машину на учет. Сделать это можно через портал «Госуслуги» или лично в отделении ГИБДД.

Для процедуры потребуются: паспорт гражданина РФ, договор купли-продажи, диагностическая карта (для авто старше четырех лет), СТС от прошлого владельца, ПТС, квитанция об оплате госпошлины, заявление на регистрацию.

При личном визите сотрудник ГИБДД проверит техническое состояние авто, сверит VIN, марку и цвет с данными в ПТС. После этого выдадут обновленные СТС и ПТС, а при необходимости — новые номерные знаки.

Полная диагностика

Техосмотр для диагностической карты подтверждает лишь базовую исправность, поэтому после оформления документов стоит детально изучить состояние машины.

Нужно начать с тщательной проверки технического состояния. Если нет уверенности в знаниях, стоит обратиться на СТО для комплексной диагностики. Специалисты проверят основные узлы, выявят скрытые проблемы и предоставят отчет о состоянии двигателя, трансмиссии, ходовой части и электроники. Это поможет понять, что нужно отремонтировать сразу, а какие детали потребуют замены в ближайшем будущем.

Плановое обслуживание

Нужно заменить расходные материалы: проверить уровни и состояние тормозной и охлаждающей жидкостей, моторного и трансмиссионного масел. Довести объемы до нормы или заменить полностью, если жидкости старые или загрязненные.

Нужно уделить внимание фильтрам. Стоит проверить масляный, воздушный, топливный и салонный фильтры — заменить их, если они изношены или подошел срок замены. Обычно масляный фильтр меняют каждые 10–15 тыс. км, воздушный — 15–30 тыс. км, топливный — 20–40 тыс. км для бензиновых двигателей и 10–20 тыс. км — для дизельных. Салонный фильтр рекомендуется менять каждые 15–30 тыс. км или при появлении неприятного запаха. Точные интервалы стоит уточнить в руководстве производителя.

На бензиновом двигателе стоит заменить свечи зажигания, на дизельном — свечи накаливания, если пробег близок к регламентному интервалу или есть проблемы с запуском мотора. Эти недорогие процедуры обеспечат стабильную работу систем.

Тормозная система и подвеска

Нужно заменить изношенные тормозные колодки и диски — старые детали могут ухудшать эффективность торможения, вызывать скрипы и вибрации руля. В среднем колодки служат 30–50 тыс. км. О необходимости замены также говорит остаточная толщина: критический износ — до 1,5 мм. Тормозные диски меняют при достижении минимальной толщины, указанной производителем, или при появлении трещин и глубоких борозд.

Владельцам авто с механической коробкой передач следует обратить внимание на сцепление: при пробуксовке, рывках или затрудненном переключении передач его нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуется обновить изношенные элементы подвески — амортизаторы, сайлентблоки, шаровые опоры. Их износ может вызывать стуки и ухудшать управляемость.

Аккумулятор и электрооборудование

Нужно проверить состояние аккумулятора: нормальное напряжение заряженной 12-вольтовой батареи без нагрузки — 12,5–12,7 В. При необходимости надо зарядить ее специальным устройством. Если на клеммах есть окислы, нужно очистить их щеткой, обработать смазкой и убедиться в надежном креплении. Налет может мешать зарядке и работе электросистем.

Стоит убедиться, что все электроприборы и функции работают исправно: стеклоподъемники, центральный замок, дворники, зеркала с электроприводом, мультимедийная система, кондиционер, парктроники, камера заднего вида. Также рекомендуется проверить панель приборов — на ней не должно быть сигнальных ламп (Check Engine, ABS, Airbag и др.). Если ошибка есть, нужно использовать диагностический сканер, чтобы выяснить причину и устранить ее.

Моторный отсек и утечки

Нужно очистить моторный отсек от пыли и грязи, удалить подтеки масла или антифриза. Не стоит мыть двигатель слишком интенсивно — есть риск повредить проводку.

Для тщательной очистки лучше обратиться к профессионалам. На многих СТО есть услуга «мойка двигателя» с использованием специальных средств, безопасных для электроники. Найти проверенный сервис можно с помощью карты на портале компании.

Через несколько дней после очистки нужно осмотреть двигатель и пространство под автомобилем на предмет утечек жидкостей. Если появляются свежие подтеки масла, антифриза или топлива, нужно найти и устранить причину. Часто это несложные проблемы — например, поврежденная прокладка или ослабленный хомут. Их своевременное устранение поможет предотвратить серьезные поломки.

Таким образом, правильное оформление документов, диагностика и базовое обслуживание помогут сэкономить деньги и продлить жизнь автомобиля. Следуя советам экспертов, можно уверенно пользоваться машиной с первых дней, зная, что она в полном порядке — как юридически, так и технически.