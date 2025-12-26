Эксперт рассказал, как таксисту заработать до 500 тысяч рублей в месяц

Основатель таксопарка Станислав Егевцев объяснил, что водители такси могут зарабатывать до 500 тысяч рублей в месяц при правильном графике работы и соблюдении дисциплины, сообщает Sputnik .

По словам Егевцева, максимальный доход возможен при так называемом «рваном» графике — с раннего утра до полудня и с вечера до поздней ночи. Такой режим позволяет захватывать часы пик, но требует обязательного отдыха между сменами.

Егевцев отметил, что дисциплина и самостоятельное планирование времени — ключевые факторы успеха в этой профессии. В такси нет начальников, поэтому важно ответственно относиться к работе и использовать дополнительные опции, которые увеличивают стоимость заказа. Например, наличие детского кресла, перевозка животных или крупного багажа позволяют получать больше заказов и повышать доход.

Эксперт также предупредил о распространенных ошибках, мешающих зарабатывать больше. Среди них — излишняя разговорчивость, конфликты с пассажирами, несоблюдение чистоты в автомобиле и неэффективное использование рабочего времени. Кроме того, Егевцев напомнил о необходимости оплачивать парковку, чтобы избежать крупных штрафов, и посоветовал совершать не менее 20 поездок в день для высокой доходности.

