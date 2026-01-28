Ефимов: на станции «Достоевская» соединили обход и камеру перепуска движения

Работы по возведению новой станции «Достоевская» на Кольцевой линии метро продолжаются: строители левым обходным тоннелем вышли к будущей камере переключения поездов. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Выполнена сбойка левого обходного тоннеля с одной из строящихся камер перепуска движения на „Достоевской“. Впоследствии камеры позволят направить поезда действующей Кольцевой линии в обход зоны строительства и приступить к устройству основных конструкций будущей станции. На данный момент ее общестроительная готовность составляет 41%», — рассказал Ефимов.

Он уточнил, что все работы ведутся горным способом с использованием средств малой механизации.

Специалисты прошли левым тоннелем более 870 м грунта и завершили сбойку. По правому параллельному обходному тоннелю пройдено свыше 800 м из 835 запланированных. В целом на объекте уже проложено почти 4 км подземных трасс.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, параллельно продолжается строительство самих камер переключения движения — на данный момент готовы две опоры свода в двух камерах, а всего в четырех камерах будет установлено восемь опор.

«Кроме того, выполняется закрепление грунтов методом заморозки рабочего ствола станционного комплекса и обустройство ранее пройденных шахтных стволов, которые соединяют с уже готовыми подземными тоннелями», — сказал Гаман.

Также для ускорения темпов работ на площадке был запущен второй шахтный комплекс российского производства, который обеспечивает спуск и подъем персонала с инструментом, а также подъем на поверхность выработанной породы.

Новая станция «Достоевская» будет находиться между станциями «Новослободская» и «Проспект Мира» и станет тринадцатой на Кольцевой линии. Ее возводят на границе Мещанского и Тверского районов ЦАО — на пересечении улиц Самотечной и Дурова. После открытия станции улучшится транспортная доступность для жителей Мещанского, Тверского районов и Марьиной Рощи, где проживают свыше 200 тыс. человек.

«Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком строительства новых линий и станций метрополитена Москвы. При участии холдинга с 2011 года было построено и реконструировано 84 станции метро, более 180 км линий, восемь электродепо и вагоноремонтный завод, а также реконструировано еще пять депо.