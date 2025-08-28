Движение восстановили на А-107 в Подмосковье после проблем на ж/д переезде Транспорт сегодня в 11:23

Движение на 207 километре А-107 восстановлено. Его не было в обе стороны из-за неисправности на ж/д переезде в Подмосковье, сообщает пресс-служба «Автодора».

Водители не могли проехать через железнодорожные пути. На место происшествия сразу отправили специалистов. Ранее на 53 километре М-11 «Нева» в округе Солнечногорск в сторону Москвы перекрывали дорогу. Там проводили работы. Ранее поезд снес легковой автомобиль на переезде в Благовещенске Амурской области. Машину разорвало на части.