Движение восстановили на А-107 в Подмосковье после проблем на ж/д переезде
Движение на 207 километре А-107 восстановлено. Его не было в обе стороны из-за неисправности на ж/д переезде в Подмосковье, сообщает пресс-служба «Автодора».
Водители не могли проехать через железнодорожные пути. На место происшествия сразу отправили специалистов.
Ранее на 53 километре М-11 «Нева» в округе Солнечногорск в сторону Москвы перекрывали дорогу. Там проводили работы.
Ранее поезд снес легковой автомобиль на переезде в Благовещенске Амурской области. Машину разорвало на части.