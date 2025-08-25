На трассе М-11 «Нева» в ночь на 26 августа краткосрочно перекроют движение

В ночь с 25 на 26 августа на 53 км М-11 «Нева» в округе Солнечногорск в сторону Москвы запланированы дорожные работы, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Они будут проводиться с 02:00 до 04:00 часов с поочередным закрытием полос движения и краткосрочным перекрытием продолжительностью не более 15 минут.

При необходимости можно объехать участок дорожных работ на М-11 «Нева» по трассе М-10 «Россия».

Водителей просят быть внимательными, планировать свой маршрут заранее с учетом изменений, соблюдать скоростной режим.

