Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Вечером 25 сентября движение на мосту перекрывалось менее чем на час. О причинах перекрытия не сообщалось.

Ранее доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев поделился, что в 2025 году западное побережье Крыма очень популярно у туристов. В этой части полуострова удобные логистика и оздоровительный профиль.