Названы причины популярности отдыха на западном побережье Крыма в 2025 году

Доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что в 2025 году западное побережье Крыма пользуется повышенным спросом у отдыхающих, и объяснил причины этой тенденции, сообщает «Крым 24» .

Ключевыми преимуществами, по его словам, являются удобная логистика региона и его оздоровительный профиль.

«Западное побережье у нас сейчас имеет достаточно интересную логистику: трасса Симферополь — Евпатория была введена уже в 2024 году. Также это традиционный элемент, связанный с упреждающим лечением, восстановлением и оздоровлением», — отметил Вахрушев.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что туристов, ценящих классический пляжный отдых, привлекает высокое качество прибрежных зон.

По предварительным данным, с начала 2025 года Крым принял свыше 5,3 миллиона туристов, что демонстрирует увеличение турпотока на 16% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.