Движение транспорта перекроют около храма Христа Спасителя в Москве 6 и 7 января
Движение транспорта временно ограничат около храма Христа Спасителя в центре Москвы 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.
Так, с 16:00 часов 6 января до 03:00 часов 7 января будет перекрыто движение по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной.
Помимо этого, с 18:00 часов 6 января до 03:00 часов 7 января движение будет ограничено по улице Волхонка от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка.
Водителей призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
