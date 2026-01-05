Движение транспорта перекроют около храма Христа Спасителя в Москве 6 и 7 января

Движение транспорта временно ограничат около храма Христа Спасителя в центре Москвы 6 и 7 января в связи с проведением праздничных богослужений, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Так, с 16:00 часов 6 января до 03:00 часов 7 января будет перекрыто движение по Соймоновскому проезду от площади Пречистенские Ворота до Пречистенской набережной.

Помимо этого, с 18:00 часов 6 января до 03:00 часов 7 января движение будет ограничено по улице Волхонка от площади Пречистенские Ворота до улицы Ленивка.

Водителей призвали быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

