Движение поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено

сегодня в 19:35

Последствия сильнейшего ливня ликвидировали в пределах станции Москва-Пассажирская-Павелецкая. Об этом сообщила пресс-служба МЖД в Telegram-канале .

Из-за непогоды на Павелецком направлении были зафиксированы сбои в графике движения поездов. Сейчас движение на станции восстановлено.

Поезда курсируют в штатном режиме по всем путям. Движение происходит с установленной скоростью, при этом некоторые поезда могут задерживаться. Железнодорожники делают все, чтобы сократить время опоздания электричек.

Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что на Павелецком вокзале начинают выстраиваться очереди из-за сбоя в работе движения поездов. Задержки коснулись почти всех поездов и аэроэкспрессов.

21 июля на Московский регион обрушился сильный ливень. Произошли подтопления дорог, улиц и помещений. Из-за жуткой непогоды произошли изменения в графике движения электричек.