В Москве электрички опаздывают из-за жуткой непогоды

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Электрички Павелецкого направления следуют с опозданием из-за непогоды в Москве

В Москве поезда и аэроэкспрессы Павелецкого направления следуют с опозданием из-за непогоды в столичном регионе. Некоторые электрички едут по укороченным маршрутам для скорейшего ввода в график, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

МЖД извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства.

«Московская железная дорога <…> делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов», — говорится в заявлении.

Понедельник, 21 июля, стал самым дождливым днем в Москве с 1879 года, заявляли синоптики. Ожидается, что ливень будет идти в столице до конца дня.

Между тем целый участок МКАД ушел под воду на юго-востоке Москвы.