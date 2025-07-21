В Москве электрички опаздывают из-за жуткой непогоды
Электрички Павелецкого направления следуют с опозданием из-за непогоды в Москве
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В Москве поезда и аэроэкспрессы Павелецкого направления следуют с опозданием из-за непогоды в столичном регионе. Некоторые электрички едут по укороченным маршрутам для скорейшего ввода в график, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).
МЖД извинилась перед пассажирами за доставленные неудобства.
«Московская железная дорога <…> делает все возможное для сокращения времени опоздания поездов», — говорится в заявлении.
Понедельник, 21 июля, стал самым дождливым днем в Москве с 1879 года, заявляли синоптики. Ожидается, что ливень будет идти в столице до конца дня.
Между тем целый участок МКАД ушел под воду на юго-востоке Москвы.