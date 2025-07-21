Поезд до Москвы не едет: на МЖД произошел сбой в движении электричек

На станции «Варшавская» Московской железной дороги (МЖД) произошел сбой в движении электричек, сообщает MSK1.RU со ссылкой на читателей. Пассажиров поезда, приехавшего из Подмосковья, попросили покинуть вагоны.

По словам очевидцев, находившимся в электричке людям сообщили, что поезд дальше не поедет. Кроме того, неполадки возникли и в движении направляющихся в Подмосковье составов — их рейсы задерживаются.

«Электричка, которая должна была отправиться в 17:40, до сих пор не прибыла», — утверждает один из читателей.

Между тем на Павелецком вокзале начинают выстраиваться очереди. По данным СМИ, задержки коснулись почти всех поездов и аэроэкспрессов.

Днем 21 июля МЖД предупреждала, что электрички Павелецкого направления следуют с опозданием из-за неблагоприятной погоды в столице.