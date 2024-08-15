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Движение поездов на Арбатско-Покровской линии метро восстановили после сбоя

На «синей» ветке московского метро восстановили движение поездов после инцидента с пассажиром. Сейчас движение составов вводят в график, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Ранее на Арбатско-Покровской линии столичной подземки произошел сбой в движении поездов. Причиной стал человек на пути.

Инцидент произошел на восточном участке ветки.

Из-за этого прерывалось движение составов между станциями «Партизанская» и «Щелковская». В обратном направлении поезда курсировали с увеличенными интервалами.