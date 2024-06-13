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Движение по Клязьминской улице в Москве перекрыли из-за сверхсильных ливней

13 июня на Московский регион обрушились сильные осадки. Из-за этого около 13:40 в скопление воды на Клязьминской улице попал автобус 672 маршрута.

Пассажиров смогли эвакуировать, никто не пострадал. Водитель действовал четко по инструкции. Городские службы работают на месте, принимают меры для ликвидации подтопления.

Также из-за мощного ливня в некоторых местах парализована работа метро. Поезда временно не ходили на участке Филевской линии столичной подземки.

Жителей и гостей столицы призвали отказаться от поездок на личном транспорте из-за сильного ливня. Из-за неблагоприятных погодных условий местами в мегаполисе могут возникать задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут изменить, поэтому стоит внимательно слушать объявления водителей.