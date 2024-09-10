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Движение по Каширскому шоссе возобновили после падения обломков БПЛА

Сотрудники экстренных служб закончили работу на месте падения обломков БПЛА в Домодедове. Движение по Каширскому шоссе возобновлено, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в своем Telegram-канале .

Ночью над территорией округа был сбит вражеский беспилотник. Его обломки упали рядом с магазином «Перекресток» на Каширском шоссе.

Движение транспорта временно перекрывали. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ночью над территорией Подмосковья были сбиты 20 украинских БПЛА. Особенно от атак ВСУ пострадали жители Раменского городского округа.

Дрон ударил по 17-этажному жилому дому в Спортивном проезде. Кроме того, еще один беспилотник атаковал многоэтажку на Высоковольтной улице. В результате прилетов погибла 46-летняя женщина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти приведут в порядок квартиры в двух домах Раменского округа, разрушенные ударами беспилотников.

«Со своей стороны, мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил он.