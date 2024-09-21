сегодня в 12:06

Движение на участке трассы М-9 «Балтия» в Тверской области восстановили

Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что движение по федеральной трассе М-9 «Балтия» в регионе было полностью восстановлено, сообщает Telegram-канал « Пул69 ».

Ранее на участке с 322 км до 420 км данной трассы временно было перекрыто движение. Ограничения вводились 21 сентября в 06:40 утра.

Это произошло после атаки беспилотников на регион. Как отметил губернатор, ликвидация последствий падения обломков БПЛА в том числе велась на участке трассы М-9.

Всего силы ПВО сбили над Тверской областью три беспилотника. Также из-за атаки дронов в регионе эвакуировали пассажировс ж/д станции Старая Торопа.