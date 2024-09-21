Движение на участке трассы М-9 «Балтия» в Тверской области восстановили
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что движение по федеральной трассе М-9 «Балтия» в регионе было полностью восстановлено, сообщает Telegram-канал «Пул69».
Ранее на участке с 322 км до 420 км данной трассы временно было перекрыто движение. Ограничения вводились 21 сентября в 06:40 утра.
Это произошло после атаки беспилотников на регион. Как отметил губернатор, ликвидация последствий падения обломков БПЛА в том числе велась на участке трассы М-9.
Всего силы ПВО сбили над Тверской областью три беспилотника. Также из-за атаки дронов в регионе эвакуировали пассажировс ж/д станции Старая Торопа.