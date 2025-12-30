сегодня в 18:35

Движение на Сокольнической линии вводится в график после падения человека

На Сокольнической линии московского метро движение вводится в график. До этого там увеличивали интервалы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Поезда ездили с задержкой на юго-западном участке Сокольнической линии. Там упал человек на пути.

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

В прошлый раз человек упал на пути в московском метро 17 декабря. Это произошло на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии.

