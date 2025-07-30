Движение на площади в центре Москвы восстановили спустя почти 45 минут

Движение на Боровицкой площади в Москве восстановили спустя почти 45 минут

Движение на Боровицкой площади в центре Москвы восстановлено. Оно было закрыто на протяжении 44 минут — с 17:12 до 17:56 среды, 30 июля, следует из сообщения пресс-службы столичного департамента транспорта.

На время закрытия движения автомобилистам рекомендовали проявлять внимательность и планировать маршрут заранее. Причины перекрытий не сообщались, информации о ДТП на Боровицкой площади также не поступало.

Между тем в Подмосковье произошла крупная "комбо-авария" с участием автобуса, грузовика и фуры. На месте автостолкновения работали полицейские, пожарные, врачи и сотрудники службы спасения. Предварительно, в результате ДТП пострадал человек.

В понедельник, 28 июля, четыре большегруза столкнулись на трассе в подмосковном Богородском городском округе. В результате аварии погиб один из водителей.