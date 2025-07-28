Четыре грузовика столкнулись на трассе в Подмосковье: есть погибший
Фото - © ГУ МВД России по Московской области
В подмосковном Богородском городском округе произошла автоавария с участием четырех грузовиков. В результате ДТП погиб водитель одного из транспортных средств — он умер по дороге в больницу, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Московской области.
Авария произошла в 01:45 сегодня, 28 июля, на 40-м километре трассы М-7 «Волга». На дороге в сторону Москвы, предварительно, случилось попутное столкновение четырех грузовиков.
«В результате ДТП водитель одного из грузовиков скончался в автомашине скорой помощи», — проинформировали в подмосковной дорожной полиции.
Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах аварии со смертельным исходом.
Ранее в Сети появились кадры аварии в Богородском горокруге. Очевидцы запечатлели на видео фуру, которая стояла на обочине и была разбита.