Смятая фура: жесткое ДТП произошло в Богородском округе
Жесткое ДТП с фурой произошло в Богородском округе
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На Горьковском шоссе в Богородском округе произошла дорожная авария, в которой очень сильно повреждена фура, сообщает «МК: срочные новости».
Видео стоящей на обочине и помятой фуры сняли очевидцы из проезжающей мимо машины. У грузовика сильно помята кабина, лопнула часть тента кузова, из которого рассыпались коробки.
Подробностей ДТП не сообщается.
Ранее в Раменском округе в аварии с грузовиком погибла девятилетняя девочка, которая была пассажиркой одной из припаркованных на обочине легковушек. Фура врезалась в припаркованные авто.