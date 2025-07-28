Смятая фура: жесткое ДТП произошло в Богородском округе

На Горьковском шоссе в Богородском округе произошла дорожная авария, в которой очень сильно повреждена фура, сообщает « МК: срочные новости ».

Видео стоящей на обочине и помятой фуры сняли очевидцы из проезжающей мимо машины. У грузовика сильно помята кабина, лопнула часть тента кузова, из которого рассыпались коробки.

Подробностей ДТП не сообщается.

Ранее в Раменском округе в аварии с грузовиком погибла девятилетняя девочка, которая была пассажиркой одной из припаркованных на обочине легковушек. Фура врезалась в припаркованные авто.