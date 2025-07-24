Движение на Кутузовском проспекте восстановили после перекрытий

В Москве временно перекрывали несколько участков дороги в центре. Сейчас движение вновь возобновлено, сообщает пресс-служба Дептранса столицы .

Движение автомобилей временно было перекрыто на Можайском шоссе в районе дома 4, корпус 1. Объехать можно было через проспект Генерала Дорохова.

Также движение временно перекрывали на внешней стороне ТТК на съезде на Кутузовский проспект по направлению в область. Автомобилям нужно было объезжать через Мосфильмовскую улицу. Кроме того, на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара, дом 11, был перекрыт съезд на улицу Новый Арбат.

Сейчас в указанных участках движение транспорта вновь осуществляется.

Ранее москвичи сообщали о перекрытии Кутузовского проспекта. Из-за этого на дороге образовалась огромная пробка, в которой машины стояли более полутора часов.

В это время президент РФ Владимир Путин посетил церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой. Она проходила в Центральной клинической больнице.