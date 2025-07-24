Путин приехал проститься с председателем Верховного суда Подносовой

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Центральную клиническую больницу, чтобы принять участие в церемонии прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой, сообщает РИА Новости .

Автомобиль главы государства прибыл к месту траурной церемонии. Сам Путин уже находится в зале, где прощаются с Подносовой.

Между тем в Москве перекрыли Кутузовский проспект. Здесь образовалась большая пробка, в которой автомобили стоят более полутора часов.

Ирина Подносова скончалась на 72-м году жизни 22 июля 2025 года. Она занимала пост председателя Верховного суда чуть более года. Подносова была первой в российской истории женщиной на этой должности.

Ирина Леонидовна умерла после продолжительной болезни. У нее остался муж и взрослый сын.