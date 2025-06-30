Движение на Крымском мосту восстановили

Движение транспорта по Крымскому мосту восстановили, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении.

Движение было перекрыто в 23.48 по московскому времени.

Также сообщалось, что силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря.

Ранее Крымский мост атаковали, когда по нему ехали дети в «Артек». Депутат Госдумы РФ Леонид Ивлев заявил, что этот взрыв раскрывает фашистскую сущность киевского режима.