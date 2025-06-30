ПВО уничтожила два украинских беспилотника над Азовским морем

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над акваторией Азовского моря, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается, что украинские БПЛА были перехвачены в период с 23.00 мск 29 июня до 0.00 мск 30 июня

«…дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее дроны ВСУ также атаковали Белгородскую область. По предварительным данным, мирные жители при этой атаке не пострадали.