Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область 28 июня

сегодня в 19:04

Украинские силы вновь атаковали Белгородскую область, применив дроны. По предварительным данным, мирные жители не пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Украинский БПЛА атаковал легковушку в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа. Машина посечена. Также БПЛА ударил по селу Дунайка, там повреждены остекление в здании коммерческого объекта и три транспортных средства.

В городе Шебекино произошло детонация дронов. В частном домовладении повреждены забор и хозпостройка, также посечены осколками три автомобиля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа был прилет снаряда. Повреждены четыре частных дома и хозпостройка.

Также из-за детонации дрона в одном жилом доме пробита кровля, во втором — повреждено остекление. Повреждены три машины.

В поселке Волоконовка атакован коммерческий объект. Там повреждено техоборудование. В селе Погромец из-за удара поврежден инфраструктурный объект связи. Там проведут восстановительные работы.

В селе Новое из-за дрона пострадал гараж, также был перебит газопровод — утечка газа устранена. Также в хуторе Рябики Валуйского округа из-за БПЛА повреждены две хозпостройки и автомобиль.

Между тем Гладков утром 28 июня сообщил, что ВСУ 166 раз ударили по Белгородской области за сутки. Противник атаковал города с помощью беспилотников и боеприпасов.