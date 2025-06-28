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Гладков: ВСУ 166 раз ударили по Белгородской области за сутки

Украинские боевики нанесли 166 ударов по Белгородской области за сутки. Противник атаковал города с помощью беспилотников и боеприпасов, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе по населенным пунктам Октябрьский и Наумовка противник ударил четырьмя БПЛА. В Валуйском муниципальном округе Валуйки, Долгое и Леоновка были атакованы пятью беспилотниками.

В Волоконовском районе по Волоконовке, Волчьей Александровке, Коновалово и Борисовке ударили девятью БПЛА. В Грайворонском муниципальном округе по Грайворону, Безымено, Горьковскому и Новостроевке-Второй ВСУ запустили 32 боеприпасов. Также их атаковали семью дронами.

Над Корочанским районом системой противовоздушной обороны был уничтожен БПЛА самолетного типа. В Краснояружском районе по Прилесью, Красной Яруге, Графовке, Колотиловке, Демидовке, Поповке, Теребрено, Репяховке было запущено 86 боеприпасов. Также противник атаковал их 22 беспилотниками.

В Шебекинском муниципальном округе Шебекино, Маломихайловка, Вознесеновка и Муром были атакованы 19 БПЛА.