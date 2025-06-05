«Это фашизм»: Крымский мост атаковали, когда по нему ехали дети в «Артек»

Депутат Ивлев: на любую попытку атаковать Крымский мост будет всегда дан ответ

«Крымский мост — это лакомая цель для них. Взрыв в тот момент, когда там идет транспорт с детьми в „Артек“, это самый настоящий фашизм», — подчеркнул парламентарий.

Он также добавил, что враждебные действия не останутся безнаказанными. Любая агрессия, любая попытка нанести удар по Крымскому мосту, неминуемо повлечет за собой ответные меры, отметил Ивлев.

По мнению депутата, в качестве ответного шага возможно нанесение ударов по центрам принятия решений или критически важной инфраструктуре на территории Украины.