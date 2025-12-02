Движение на Каменном мосту вблизи Кремля снова закрыли в Москве

Сотрудники Госавтоинспекции в Москве снова перекрыли движение на Каменном мосту, а также на Москворецкой набережной. Автомобилистов просят учесть эту информацию и выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщили в столичном Дептрансе .

В настоящее время движение транспорта затруднено не только из-за повторного перекрытия Каменного моста и Москворецкой набережной, но и из-за ДТП на Варшавском шоссе. Из-за этой аварии затруднен проезд в центр российской столицы.

Предварительно известно, что авария произошла в районе села Ознобишино, д. 82. На месте происшествия уже работают оперативные службы. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее столичный Дептранс предупредил, что в течение дня 2 декабря в центре Москвы ожидается локальное перекрытие транспортных потоков. Вечером прогнозируются пробки на внешней стороне Садового кольца, начиная от Земляного Вала и до Оружейного переулка, а также на Третьем транспортном кольце и Щелковском шоссе в сторону области.

Официальная причина перекрытия движения неизвестна. Однако ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что 2 декабря президент РФ Владимир Путин планирует встретиться в Кремле со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом. Переговоры запланированы в Кремле, они могут начаться в течение ближайших пяти часов.

