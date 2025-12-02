сегодня в 12:36

Песков: встреча Путина и Уиткоффа начнется в течение пяти часов

Ориентировочно в течение ближайших пяти часов в Москве ожидается начало переговоров между президентом России Владимиром Путиным и специальным представителем американского президента Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС .

По словам Пескова, Уиткофф является ключевым участником переговорного процесса по украинскому вопросу. Предстоящая встреча Путина и спецпосланника президента США стала возможной благодаря активной двухнедельной работе с украинской стороной.

«Перед этим (перед поездкой в Москву — ред.) у них (у США — ред.) была пара недель очень интенсивной работы с украинской стороной, они готовили, скажем так, версию плана урегулирования (президента США Дональда — ред.) Трампа», — сказал Песков.

По словам официального представителя Кремля, встреча российского лидера и представителя США должна начаться в течение ближайших пяти часов.

Ранее сообщалось, что утром 2 декабря вблизи Кремля перекрыли дороги, из-за этого на ближайших улицах образовался автомобильный затор. По неофициальной информации, движение в центре Москвы могли скорректировать из-за визита Уиткоффа.

