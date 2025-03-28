Движение на БКЛ восстановили после ЧП с поездом на станции «Савеловская»

28 марта в Москве на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро временно прекращалось движение поездов от «Электрозаводской» до «Хорошевской». Сейчас оно восстановлено, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение вводится в график после ЧП с поездом на станции «Савеловская». Пассажиры заявляли, что там произошло задымление. Кадры с места происшествия появились в Сети.

При этом сообщалось, что станцию «Савеловская» закрыли из-за проверки состава. Никто не пострадал.

Спецкомиссия разбирается в произошедшем.