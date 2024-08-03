Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено

Движение по автомобильной части Крымского моста восстановлено, следует из сообщения Telegram-канала по оперативной обстановке на объекте.

По состоянию на 08:00 по Москве со стороны Тамани образовалась пробка из более чем 1,3 тыс. автомобилей. Время ожидания составляет свыше 3 часов.

В очереди со стороны Керчи находится 470 машин, время ожидания составит около 2 часов.

Ранее на Крымском мосту временно закрыли движение автомобильного транспорта. Ночью на объекте наблюдалась пробка со стороны Тамани, при этом со стороны Керчи затора не было.