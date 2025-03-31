Два самолета остаются на запасных аэродромах во Владикавказе и Махачкале

12 из 14 рейсов добрались до Сочи после вынужденной посадки

Из 14 рейсов, ранее перенаправленных на запасные аэродромы из-за неблагоприятных погодных условий в Сочи, 12 уже достигли пункта назначения, сообщили в пресс-службе Росавиации.

На данный момент остаются на земле:

Рейс U6-321 («Уральские авиалинии») — Екатеринбург–Сочи, задержан во Владикавказе;

Рейс DP-6941 («Победа») — Москва (Шереметьево)–Сочи, находится в Махачкале.

Авиационные власти и перевозчики координируют дальнейшие действия для скорейшего выполнения рейсов.

Вечером 31 марта из-за густого тумана в районе аэропорта Сочи (URSS) резко ухудшились условия для полётов. К 20:00 МСК 14 самолётов, следовавших в курортный город, были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Также задерживались вылеты.