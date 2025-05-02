До теплой погоды: аренду электросамокатов приостановили в Москве

сегодня в 17:16

Из-за плохой погоды в столице операторы аренды электросамокатов и велосипедов приостановили поездки на них, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Как отметил заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов, с возвращением в мегаполис теплой погоды сервисы аренды снова начнут работать.

Столичные власти посоветовали владельцам личных самокатов и велосипедов отказаться от поездок непогоду и пользоваться городским общественным транспортом.

Прошедшей ночью Москву и Подмосковье накрыл ливневый снегопад с резким похолоданием. Видимость ухудшилась до 2,6 км. В столице выпало рекордное количество осадков.