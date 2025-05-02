Рекордное с 1902 года количество осадков выпало в столице

За 1 мая в Москве зафиксировали выпадение рекордного количества осадков — 24 мм, сообщила главный специалист ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале .

Она уточнила, что до этого рекорд составлял 20,4 мм, его зарегистрировали в 1902 году.

По ее словам, первомайский снегопад стал самыми сильными осадками в городе с начала 2025 года.

Ранее в Сети разместили видео первомайского снегопада. Лесополосу вдоль дороги накрыло «белым покрывалом».