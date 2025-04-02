Депутаты Петербурга предложили Минтрансу частично запретить электровелосипеды

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга выступили с инициативой запретить ездить на электросамокатах по тротуарам во всей России. Об этом сообщает РИА Новости .

Петербургские парламентарии отправили обращение министру транспорта РФ Роману Старовойту. Депутаты города выступили с такой инициативой, поскольку люди жалуются на этот вид транспорта.

Исключение из правила будет сделано исключительно для родителей, сопровождающих ребенка до 14 лет, или тех, кто перевозит на транспортном средстве малыша до 7 лет. Однако двигаться разрешат со скоростью не более 10 километров в час.

Ранее Заксобрание Петербурга признало велосипеды транспортными средствами. Их движение по пешеходным дорожкам города запрещено.