Депутат потребовал от ФАС проверить рост цен на авиабилеты перед праздниками

Депутат Государственной думы Михаил Делягин заявил, что Федеральная антимонопольная служба должна обратить внимание на необоснованный рост цен на авиабилеты в России в преддверии праздников и предложил компенсировать пассажирам переплату.

Делягин прокомментировал ежегодное повышение стоимости авиабилетов в период новогодних праздников. По его мнению, все пассажиры, которые приобрели билеты по завышенным ценам, должны получать денежную компенсацию.

«Задирание цен в условиях повышенного спроса на праздники для авиакомпаний — это грубейший произвол монополий. Конечно, есть нюансы: если авиакомпания за счет высоких цен на праздники снижает стоимость обычных перелетов, это можно признать обоснованным», — пояснил Делягин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что при отсутствии такого «перекрестного субсидирования» речь идет о злоупотреблении, которое должно наказываться штрафами и снижением цен. Делягин подчеркнул, что контролировать ситуацию должна Федеральная антимонопольная служба, однако, по его словам, ФАС в России сейчас слаба, а действующая экономическая политика позволяет монополиям завышать цены для потребителей.

