Система автопрогрева сама по себе не делает машину более взрывоопасной, сообщил РИАМО автоэксперт Петр Баканов.

«Вообще система дистанционного запуска и система дистанционного прогрева двигателя никак не влияют на, скажем так, взрывоопасность автомобиля, потому что эти системы по своей сути ничем не отличаются, грубо говоря, от традиционного запуска двигателя ключом зажигания либо кнопкой», — сказал Баканов.

Он пояснил, что существенной разницы нет: что поворот ключа, что кнопка запуска, что команда через радиомодуль — во всех случаях замыкается одно и то же реле, включается зажигание и запускается двигатель.

В понедельник автомобиль 41-летнего ученого взорвался во дворе в городе Московский ТиНАО. По одной из версий, ЧП произошло из-за дистанционного прогрева двигателя. Транспортное средство сгорело.

