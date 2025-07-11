Число задержанных рейсов растет в петербургском аэропорту Пулково

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В аэропорту Северной столицы Пулково продолжает расти количество задержанных рейсов после введенных в пятницу утром ограничений на его работу.

Согласно данным онлайн-табло аэрогавани на 09:30, на вылет задержаны уже 49 рейсов, еще 9 отменены.

При этом Пулково начало принимать рейсы: за время действия ограничений приземлились уже 6 бортов. Судя по данным Flightradar24, кружившие над Ленобластью самолеты направляются в Петербург.

Росавиация ввела в аэропорту временную схему приема и отправки самолетов, она действует с 08:45 до 09:45. Ранее штатная работа Пулкова была ограничена.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об объявлении опасности беспилотников в регионе. В Петербурге в пятницу возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи.