Росавиация: в петербургском аэропорту Пулково ввели запрет на полеты

Транспорт
Nastya2014

Фото - © Nastya2014/Wikipedia.org

В петербургском аэропорту Пулково начали действовать ограничения на прием и отправку рейсов. Запреты временные, сообщает пресс-служба Росавиации.

Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Экипажи самолетов, диспетчеры, сотрудники служб аэропорта предпринимают необходимые действия для защиты пассажиров.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в регионе объявлена опасность беспилотников. Может быть уменьшена скорость мобильного интернета.