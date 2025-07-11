Росавиация: в петербургском аэропорту Пулково ввели запрет на полеты
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В петербургском аэропорту Пулково начали действовать ограничения на прием и отправку рейсов. Запреты временные, сообщает пресс-служба Росавиации.
Ограничения ввели, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Экипажи самолетов, диспетчеры, сотрудники служб аэропорта предпринимают необходимые действия для защиты пассажиров.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что в регионе объявлена опасность беспилотников. Может быть уменьшена скорость мобильного интернета.