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Аэропорт Пулково принимает и отправляет самолеты по временной схеме

Петербургский аэропорт Пулково с 08:45 до 09:45 11 июля принимает и отправляет самолеты по временной схеме. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Договоренность об организации временной схемы успешно достигнута с сотрудниками нужных органов.

Чтобы полеты проходили безопаснее, Росавиация с Госкорпорацией ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в Санкт-Петербурге.

Ранее в Пулково вводили ограничения на прием и отправку рейсов. Такая мера предпринималась из соображений безопасности. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявлял опасность БПЛА в регионе и упоминал частичное понижение сигнала мобильного интернета.