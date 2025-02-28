Благородные черные и серые тона: как выглядит салон новой Lada Iskra

Компания «АвтоВАЗ» показала, как выглядит салон автомобиля Lada Iskra. Его производство начнется уже в этом полугодии, сообщает РИА Новости .

Дизайн салона выполнен в благородных черных и серых тонах. Технические характеристики автомобиля обещают опубликовать дополнительно. Его стоимость в бюджетной комплектации составит 1–1,2 млн рублей, но она может быть скорректирована в соответствии с рынком.

Летом прошлого года малиновую Lada Iskra представили на ПМЭФ. Машина представляет собой что-то «среднее» между моделями Granta и Vesta. Lada Iskra будет выходить в нескольких комплектациях.

Президент РФ Владимир Путин во время посещения завода «АвтоВАЗ» в Самарской области увидел перспективные модели автомобилей отечественного автоконцерна. Российскому лидеру показали также городской кроссовер B-Plus Cross. Выпускать его собираются уже в 2026 году.