Baza: 30 тыс электронных ПТС аннулировано за ночь из-за сбоя на портале

Из-за сбоя на портале АС «СЭП» за ночь было аннулировано 30 тысяч электронных паспортов транспортных средств. Из документов пропала информация о прохождении автомобилями таможни, сообщает Baza .

Фактически 30 тыс. автомобилей на данный момент находятся в России незаконно. Из-за сбоя машины нельзя поставить на учет или совершить какие-либо другие регистрационные действия.

В поддержке сервиса ЭПТС рассказали, что проблема возникла по вине таможни, которая неправильно оформляла заявки в систему. В Федеральной таможенной службе опровергли эту информацию. На устранение неполадок уйдут примерно сутки.

На сайте электронных ПТС документы, которые были оформлены после 18 сентября, внезапно аннулировались. Там произошел сбой. Сотни водителей, планировавших поставить машину на учет в ГИБДД, сейчас находятся в тупике. Из-за аннуляции ЭПТС у них отменяется запись на регистрацию авто (некоторые ждали ее очень долго). Из-за сбоя запись переносят на более поздний срок.

В министерстве внутренних дел России прокомментировали сообщения о сбое в работе сайта паспортов транспортных средств (ПТС). В ведомстве заявили, что не отвечают за функционирование ресурса.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.