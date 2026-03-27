Автотека сравнит выбранный автомобиль по пробегу и ДТП с похожими машинами на рынке

Сервис проверки автомобилей с пробегом «Автотека» запустил новый функционал, который анализирует показатели пробега и количество ДТП конкретной машины в сравнении с аналогичными по бренду, модели, модификации и году выпуска. На основе этой информации в отчете формируются специальные «бейджи», которые наглядно показывают у какого процента похожих автомобилей на платформе пробег и количество ДТП больше или меньше, чем у рассматриваемого авто, сообщает пресс-служба Авито Авто. Обновление направлено на то, чтобы сделать выбор машины с пробегом еще проще и прозрачнее.

По данным Авито Авто, ля 69% покупателей автомобилей с пробегом важна информация об участии машины в ДТП, а для 56% — о ее пробеге, что делает эти параметры ключевыми критериями выбора. При этом пользователи хотят иметь возможность сравнивать варианты по этим показателям с аналогичными предложениями: для 47% важно сопоставлять пробег, а для 45% — оценивать количество ДТП.

В ответ на потребности пользователей сервис «Автотека» запустил новый инструмент, который основан на анализе базы данных сервиса, где накоплены сведения более чем о 50 млн транспортных средств из 2 тысяч официальных открытых и закрытых источников.

Результат анализа представлен в отчетах в виде наглядных бейджей — это визуальные маркеры, с помощью которых можно быстро оценить, больше или меньше пробег и количество зафиксированных ДТП у выбранного автомобиля относительно схожих машин на платформе.

Каждый бейдж имеет три уровня:

зеленый — значит, что у рассматриваемого автомобиля показатели пробега и количества ДТП ниже, чем у аналогичных машин;

синий — значения пробега и количества ДТП соответствуют среднему показателю у похожих авто;

красный — что у этого автомобиля пробег и количество ДТП выше, чем у большинства таких же машин.

Такой подход не только упрощает восприятие, но и делает интерпретацию данных нагляднее даже для неопытного покупателя. При этом в самом отчете доступна более детальная информация: сведения о типе происшествия, стоимости ремонта авто, а также карта ДТП с возможностью интерактивной визуализации повреждений.

«Мы не просто постоянно дополняем базу сервиса новыми источниками данных, но и активно работаем над тем, чтобы информацию в отчетах можно было легко интерпретировать всем пользователям — от новичков до профессионалов. Например, в прошлом году мы добавили понятные рекомендации от ИИ по данным отчета — стоит ли ехать на осмотр данного автомобиля или лучше посмотреть альтернативный вариант и почему. А также масштабно обновили дизайн отчетов, внедрив краткую сводку и интерактивную схему повреждений. А теперь мы дополнили сервис визуальной механикой в виде бейджей, которые переводят аналитику миллионов данных по пробегу и ДТП в понятные для пользователя маркеры. Наши эксперты изучают потребности аудитории, и эти сведения становятся основой для стратегии развития сервиса», — отметил Дмитрий Крылов, руководитель продукта Автотека.