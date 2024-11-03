Автомобилистов в Подмосковье призвали отложить поездки из-за снежной бури

Из-за сильного снега, порывистого ветра и гололедицы тех автомобилистов в Подмосковье, кто еще не поменял резину на зимнюю, призвали отложить поездки или воспользоваться общественным транспортом. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области.

На Московский регион обрушится снежная буря в День народного единства, 4 ноября. Высота снежного покрова в Подмосковье может достичь 8 см.

Местами в области уже пошел сильный снег, наблюдается гололедица. Утром праздничного дня также прогнозируется порывистый ветер в 15 м/с, мокрый снег.

Автомобилистов призвали соблюдать скорость движения, не отвлекаться на телефон, не совершать резких маневров. Пешеходам напомнили, что переходить дорогу нужно строго по переходам. Предварительно нужно убедиться, что автомобили уступают дорогу пешеходу.

При ДТП и других инцидентах нужно звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион активно готовится к зиме. Муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, за год Подмосковье дополнительно купило более 1,8 тысячи техники и оборудование, которое будут использовать зимой для поддержания порядка как на проезжей части, так и на дворовых территориях муниципалитетов региона.