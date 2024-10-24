Воробьев: коммунальщики получили первую партию спецтехники перед зимой

Московская область начала активно готовиться к зимнему сезону, губернатор региона Андрей Воробьев в личном Telegram-канале сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

За год Подмосковье дополнительно купило более 1,8 тысячи техники и оборудование, которое будут использовать зимой для поддержания порядка как на проезжей части, так и на дворовых территориях муниципалитетов региона. Власти купили дополнительные самосвалы, мини-погрузчики, газели, ломовозы и экскаваторы-погрузчики.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.