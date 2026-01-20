Автоэксперт назвал необоснованной идею лишать прав за ксеноновые фары

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов заявил, что инициатива лишать российских водителей прав за использование ксеноновых фар не имеет оснований, если оборудование соответствует техническим регламентам, сообщает «ФедералПресс» .

Ранее глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил лишать водителей прав за использование ксеноновых фар, либо штрафовать на 30 тысяч рублей. Соответствующее обращение уже направили министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Автоэксперт Дмитрий Попов пояснил, что ксеноновые фары и источники такого света не запрещены в России, если они соответствуют техническому регламенту Таможенного союза. По его словам, многие автопроизводители оснащают автомобили ксеноновой оптикой с завода, и такие модели есть у Cherry, Haval и других марок.

«Идея лишать прав за ксеноновые фары не имеет под собой никакой почвы. Проблема возникает только при самостоятельной установке ксенона без соблюдения процедуры и получения разрешения в ГАИ», — отметил Попов.

Эксперт добавил, что при правильной установке и наличии всех необходимых устройств, таких как линзы-конденсеры и омыватели фар, использование ксенона не нарушает закон. Попов подчеркнул, что инициатива не учитывает различия между заводскими и незаконно установленными фарами, что является заблуждением.

