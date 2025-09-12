Автобусы «Мострансавто» перевезут юных зрителей на шоу «Сны Пушкина» в Лужниках

С 5 по 20 сентября «Мострансавто» обеспечивает комфортные перевозки школьников из подмосковных городов на грандиозное театрализованное цирковое шоу «Сны Пушкина. Цирк. Театр. Чудеса» в Лужниках. Специальные рейсы запланированы на пятницу, субботу и воскресенье, что позволяет удобно спланировать культурный выходной для всей семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Юных зрителей ждет уникальное погружение в мир гения русской литературы — магия пушкинских строк оживает в новом измерении. Это не просто цирковое представление, а масштабное путешествие по вселенной поэта, где знакомые с детства образы и сюжеты предстают в совершенно неожиданном прочтении.

Зрелище действительно захватывает дух: в основе шоу — работа более 60 артистов, представляющих свыше 20 жанров. Парящие в воздухе гимнасты, виртуозные акробаты, масштабные иллюзии и фантастические костюмы создают неповторимую атмосферу. Огромные видеопроекции (700 кв. м) и 80 тонн современных декораций усиливают впечатление. Особенность постановки — ориентация на искусство человека: здесь нет животных, а главные герои — грация, сила и талант артистов. Музыкальное сопровождение — живое исполнение оригинальных композиций мультиинструменталистом.

Для перевозок «Мострансавто» использует автобусы большого класса, прошедшие обязательное техническое обслуживание и проверку. Все водители, задействованные в перевозках, прошли специальный инструктаж по безопасности перевозки детей в условиях городского трафика. Это позволяет гарантировать комфорт и безопасность юных пассажиров на протяжении всей поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в нынешнем году на маршруты «Мострансавто» выехали 1,3 тыс. новых автобусов. В рамках обновления автопарка крупнейшего подмосковного перевозчика в городские округа поступили автобусы большого и среднего классов ЛиАЗ, НЕФАЗ и ПАЗ.

По словам главы региона, Подмосковье растет и меняется, появляются новые микрорайоны. Важно, чтобы общественный транспорт в области соответствовал.