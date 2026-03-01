сегодня в 10:11

Авиакомпания «Победа» отменяет часть рейсов в Дубай и Абу-Даби и обратно

Российская авиакомпания «Победа» вынужденно вносит изменения в расписание полетов и отменяет часть рейсов, следующих в Дубай и Абу-Даби, а также обратно. Меры вызваны ограничениями воздушного пространства в ОАЭ и соседних странах, сообщает пресс-служба перевозчика.

«Просим наших клиентов проверять статусы рейсов любым удобным способом перед выездом в аэропорт», — говорится в сообщении.

Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме, чтобы предоставлять клиентам информацию и услуги в соответствии с российскими авиационными правилами и стандартами компании.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта из-за продления временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ. Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы.

После израильских ударов по Тегерану, Дубай подвергся обстрелам со стороны Ирана. Американский президент Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции, целью которой является предотвращение создания Ираном ядерного оружия.

