«Аэрофлот» отменяет рейсы в Дубай и Абу-Даби на воскресенье

Из-за продления временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ компания «Аэрофлот» вынужденно отменяет рейсы в/из Дубая и Абу-Даби на 1 марта, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Пассажиры отмененных рейсов могут переоформить билеты на ближайшие даты с учетом наличия свободных мест или оформления вынужденного возврата. О данной возможности людей информируют по контактам, указанным в бронировании.

В условиях массовой отмены рейсов авиакомпаний в/из ОАЭ «Аэрофлот» разместил в гостиницах в Дубае и Абу-Даби 790 человек. Остальные пассажиры разместились сами, так как имеют свои варианты проживания.

Дубай попал под обстрелы со стороны Ирана после того, как Израиль ударил по Тегерану. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что началась масштабная военная операция, направленная на то, чтобы у Ирана не было собственного ядерного оружия.

Аэропорты Дубая временно перестали принимать и отправлять рейсы, из-за обстрелов пострадали четыре человека. А в результате атаки на аэропорт Абу-Даби погиб человек.

